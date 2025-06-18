Алиша Леманн не расстается с мячом даже на отдыхе: девушка поделилась летними снимками😍

Алиша Леманн наслаждается отдыхом после успешного сезона в «Ювентусе» и завершения международных сборов со сборной Швейцарии.

Леманн поделилась фотографиями со своими поклонниками в социальных сетях, на которых она в крошечном черном бикини на надувной речной лодке.

Леманн состояла в отношениях Дугласом Луисом, с которым вместе перебралась в «Ювентус» из «Астон Виллы».

Однако ранее сообщалось, что пара рассталась , хотя официальных заявлений не было.