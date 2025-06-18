Марко Асенсио больше не одинок: футболист начал новые отношения после развода

Марко Асенсио в прошлом году развелся с Сандрой Гараль, но, похоже, что он больше не одинок.

Звезда «Астон Виллы» теперь встречается с испанской моделью 20-летней Лавинией Леон.

Недавно пара поделилась снимками из роскошного курорта 7Pines Resort на Сардинии, где спортсмен решил провести свой летний отпуск.

Первое публичное появление пары состоялось 28 февраля после победы «Астон Виллы» в Кубке Англии над «Кардиффом». Испанский игрок вместе с другими звездами клуба был замечен раздающим автографы после игры в сопровождении загадочной женщины, которой оказалась Лавиния.