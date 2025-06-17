«Президенту, выступающему за мир». С такой надписью Роналду подарил Трампу футболку – в соцсетях пожар 🔥

Криштиану Роналду подарил футболку президенту США Дональду Трампу. И в ней есть посыл.

Глава Европейского совета Антонио Коста передал презент португальца, на котором написано: «Президенту Дональду Трампу, выступающему за мир».

Многие фанаты не оценили жест Криштиану. Но еще больше вопросов о том, почему Роналду не приехал сам.

💭 «Криштиану вышел на новый уровень хайпа».

💭 «Он не заслужил даже коснуться ее».

💭 «Интересно, почему он не передал ее сам?»

💭 «Больше похоже на «умоляю о помиловании».

💭 «Немного в шоке».

💭 «Теперь ненавижу его».