Бывший игрок «МЮ» получил красную карточку за драку с охранником во время Клубного чемпионата мира😲

Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера был удален с поля после столкновения с охранником во время матча Клубного чемпионата мира между «Бока Хуниорс» и «Бенфикой».

Инцидент произошел как раз перед перерывом. Судья Сесар Артуро Рамос остановил игру, чтобы пересмотреть эпизод между защитником Boca Карлосом Паласиосом и Николасом Отаменди. В итоге мексиканский арбитр назначил пенальти, а разъяренный Эррера, которого заменили из-за травмы, попытался броситься на него, обойдя охрану и нарушив протокол. Его агрессивные действия побудили охрану вмешаться, и арбитр Рамос немедленно показал полузащитнику «Боки» красную карточку.

После пенальти и удаления Эрреры «Бенфика» воспользовалась ситуацией. Анхель Ди Мария и Отаменди совершили камбэк во втором тайме, в результате которого португальская команда сравняла счет — 2:2. С этим счетом матч и закончился.