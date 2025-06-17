Алешандре Пато прошел обучение в бизнес-школе Гарварде: бразилец готов к новому этапу карьеры

Бывший нападающий «Милана» и сборной Бразилии Алешандре Пато прошел обучение в Гарвардской школе бизнеса.

35-летний бразилец принял решение изучить бизнес в сфере спорта, чтобы работать в родном «Интернасьонале».

Пато поделился новостями с подписчиками в социальных сетях:

«Я пришел на этот курс в поисках знаний... и ушел преображенным! Это были интенсивные дни обучения, установления связей и обмена информацией, которые коснулись не только моей жизни, но и моего видения бизнеса.

Каждый опыт, каждый разговор и каждый новый друг, которого я приобрела, были связаны уникальным образом, показывая, что у всего есть цель и что личный и профессиональный рост идут рука об руку.

Безмерно благодарен, курсу и всем, кто был частью этого путешествия!».

Алешандре Пато играл за «Милан» с 2008 по 2013 год, забил 63 гола и сделал 18 результативных передач. В его активе также 10 голов в 27 играх за сборную Бразилии.