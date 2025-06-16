TNT Sports назвал топ-5 фаворитов на «Золотой мяч» – такого расклада мы еще не видели 💣
TNT Sports – один из крупнейших спортивных вещателей Великобритании и Ирландии. И сегодня они прилично взбудоражили соцсети.
Способ простой – очередной топ-5 претендентов на «Золотой мяч». Только вот в этот раз фаворитом оказался не Ламин Ямаль. И даже не Усман Дембеле.
По их оценке, главный претендент на «ЗМ» – Витинья.
Вторая позиция у Дембеле, третья – у Ямаля. Следом идут Рафинья и Нуну Мендеш.
Как вам такое?
Неужели результаты в сборной не учитывают?! - особенно титул чемпиона….