TNT Sports назвал топ-5 фаворитов на «Золотой мяч» – такого расклада мы еще не видели 💣

TNT Sports – один из крупнейших спортивных вещателей Великобритании и Ирландии. И сегодня они прилично взбудоражили соцсети.

Способ простой – очередной топ-5 претендентов на «Золотой мяч». Только вот в этот раз фаворитом оказался не Ламин Ямаль. И даже не Усман Дембеле.

По их оценке, главный претендент на «ЗМ» – Витинья.

Вторая позиция у Дембеле, третья – у Ямаля. Следом идут Рафинья и Нуну Мендеш.

Как вам такое?