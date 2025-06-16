⚡ Гол Витиньи стал хитом соцсетей. Никто не верит, что он реален 😲

Смотрели матч «ПСЖ» и «Атлетико» на клубном ЧМ?

Ну тогда вы точно обратили внимание на странность гола Витиньи в концовке первого тайма.

Все выглядело слишком легко – так, будто на поле снова вышел «Окленд», а не мадридский «Атлетико».

Кошмарная оборона игроков Диего Симеоне собрала три миллиона просмотров в соцсетях. У всех один и тот же вопрос.

💭 «Это гол из игры FIFA?»

💭 «Почему это выглядит как FIFA?»

💭 «Витинья действительно претендент на «Золотой мяч».

💭 «Геймплей словно из FIFA».

💭 «Может их напекло».

💭 «Да не может быть такого».