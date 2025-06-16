«Придется смотреть по телевизору». Агуэро жестко троллит Криштиану Роналду в беседе с главным фанатом португальца iShowSpeed

Обновленный Клубный чемпионат мира стартовал в воскресенье, когда «Интер Майями» и «Аль-Ахли» сыграли вничью 0:0.

«Аль-Наср» Криштиану Роналду не смог пройти отбор на соревнования в США.

Серхио Агуэро не упустил возможности подколоть CR7 во время прямой трансляции блоггера и ярого фаната португальца iShowSpeed.

«Ты большой поклонник Криштиану, не так ли? Я уважаю это, это нормально. Он хороший игрок. Я предпочитаю Месси, конечно».

Затем Агуэро вонзил нож в Роналду, саркастически спросив Спида: «Роналду сейчас играет здесь на Клубном чемпионате мира или нет? Возможно, ему придется смотреть по телевизору».

iShowSpeed хотел заступиться за португальца заявив, что пятикратный обладатель «Золотого мяча» приведет Португалию к победе на чемпионате мира 2026 года.

На это Агуэро на это саркастически уточнил: «Роналду только что выиграл Евро, нет? А, Лигу Наций… поздравляю».