А он не так-то прост! Коул Палмер удивил роскошными часами за 220 000 фунтов

Звезда «Челси» Коул Палмер показал, что он живет мечтой как на поле, так и за его пределами, щеголяя в часах стоимостью 220 000 фунтов.

Когда «синие» отправились в США на Клубный чемпионат мира, Палмер был замечен в часах Richard Mille.

Часы Richard Mille RM 07-04 — это эффектный аксессуар с элегантным дизайном, вдохновленным итальянской культурой роскошных автомобилей. Зеленый, черный, белый и красный цвета — намек на итальянский флаг. Часы стерлингов изготовлены из легкого титана.