Девушка Деле Алли отписалась от звезды сборной Англии в соц.сетях и удалила все фотографии с ним: футболиста подозревают в измене

Деле Алли расстался с моделью Синди Кимберли.

Игрок «Комо» улетел на Ибицу на летние каникулы, а Синди не смогла отправиться с ним, поскольку занималась продвижением своей линии одежды в Марракеше.

Но футболист не долго оставался в одиночестве, найдя компанию в лице модели Пармиды Шахбази.

Кимберли уже удалила все фотографии с Деле Алли из социальных сетей. Но нужно отметить, что это не первый кризис в отношениях пары. Два года назад уже появлялись слухи о неверности футболиста.