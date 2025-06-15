😱 Да что не так с этим Дьокерешем?! Трансфер в «Арсенал» тоже на грани срыва 🤬

«Арсенал», казалось бы, вот-вот подпишет форварда. Но раз снег не пошел, значит что-то точно не так.

И это правда. «Канониры» заморозили сделку по Виктору Дьокерешу из-за «непомерных» финансовых аппетитов «Спортинга».

27-летний игрок ранее отверг предложение «Манчестер Юнайтед», после чего все решили, что переход в «Арсенал» – вопрос решенный. Но португальское издание Record утверждает, что переговоры на паузе.

Интерес «канониров» слегка угас из-за нежелания лиссабонцев продавать игрока дешевле 80 миллионов евро.

Первым предложением «Арсенала» были 55 миллионов евро + 10 миллионов в виде бонусов. И пока что они не намерены повышать ставки.

Возможно, «канониры» решатся на большие траты. Но они также раздумывают над подписанием Беньямина Шешко из «Лейпцига» либо Олли Уоткинса из «Астон Виллы». Оба игрока доступны по более низкой цене.

Что посоветуете?