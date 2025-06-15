😳 Главное событие Клубного ЧМ уже случилось: IShowSpeed добрался до Месси. И... 🤦‍♂️

Блогер IShowSpeed наконец-то добрался до Лионеля Месси!

Случилось это, как не трудно догадаться, на Клубном чемпионате мира.

Суперзвезда YouTube, заработавшая огромную долю 40 миллионнов подписчиков благодаря ярому борению за Криштиану Роналду, посетил матч-открытие турнира между «Интер Майами» и «Аль-Ахли».

После матча блогер был в метрах от аргентинца, направлявшегося в раздевалку. Но…

Не судьба.

«Это правда был Месси? Эй. Нет, я просто упустил его. Невозможно. Не может быть. Это был не он. Вы врете», – в агонии заключил IShowSpeed.

Зато Пепе повезло!