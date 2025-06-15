🚨 Спасение близко? Тер Стеген достиг соглашения по личному контракту с новым клубом!

В последние дни фанаты «Барселоны» сильно переживают из-за непростой ситуации с Марком-Андре тер Стегеном.

Если очень коротко и понятно:

– «Барса» хочет, чтобы немец покинул клуб. В качестве компенсации ему готовы выплатить зарплату за будущий сезон.

– Тер Стеген уходить не хочет. Но согласится, если ему выплатят 40 млн евро, предусмотренных по контракту до 2028 года.

Выглядит как проблема, от которой будет сложно избавиться. Ситуация даже хуже, чем с Френки де Йонгом, который, по крайней мере, полезен на поле.

Так вот: крупная турецкая газета Fanatik пишет, что немец договорился об условиях личного контракта с «Галатасараем».

Если это правда, то… прощаемся?