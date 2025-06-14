😯 «Они даже не знали, что Невеш – португалец». Де Дзерби очень жестко объяснил, почему «Интер» провалился с «ПСЖ» 🙃

Итальянец Роберто Де Дзерби, тренирующий в настоящее время «Марсель», объяснил, что случилось с миланским «Интером» в финале Лиги чемпионов.

«Италия не знала «ПСЖ». Они недооценили их. Итальянский футбол был высокомерным – не «Интер», а отношение всей страны.

Они не знали, что у них заберут мяч, что Дембеле в такой форме, что Дуэ – талант уровня Ямаля, или что Витинья, возможно, лучший полузащитник мира прямо сейчас. Они не знали, что Жоау Невеш – португалец.

«Интер» – отличная команда. Индзаги – великолепный тренер. Но не должно быть пять мячей разницы», – сказал Де Дзерби.

Жестко. Верите, что итальянцы Настолько в себе?