Пике объяснил свое отношение к битве Ямаля и Дембеле за «Золотой мяч»

Жерар Пике продолжает рассуждать о фаворитах «Золотого мяча».

Испанец признался, что его устроит любой расклад:

«Золотой мяч»? Я делил раздевалку с Ламином Ямалом и Дембеле. Они невероятные парни. Усман мне словно брат. Вы все знаете, какой он.

Но Ламин особенный. Он играет в «Барсе» и приходит «Кингс» лигу, поэтому я хочу, чтобы он выиграл. Но правда в том, что если Дембеле выиграет, то я также буду рад».

А вот и свежий комментарий Усмана:

«Все говорили о Ламине с тех пор, как он только появился в «Барселоне». Когда он добрался до первой команды, мы поняли, что он исключительный и вышел на новый уровень. На тренировках он всех обводил и забивал. Это было нереально».

Ну ладно. А кто выиграет по-вашему?