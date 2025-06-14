😲 Пересу мало – «Реал» не закончил с трансферами! У фанатов есть предложения
Мадридский «Реал» хочет новых игроков. По-прежнему.
Флорентино Перес считает, что команда недостаточно укомплектована для высших целей на новый сезон, сообщает Фабрицио Романо.
Журналист пишет, что королевский клуб ищет на трансфером рынке варианты для усиления.
А у фанатов есть идеи.
💭 «Жду, когда они сделают предложение по Ямалю».
💭 «Где тайное подписание, который играл в финале Лиги наций?»
💭 «Перес, спаси нас. Купи тер Стегена».
💭 «Исак и новый ЛЗ. Может быть, Нуну Мендеш или возвращение Эрнандеса».
💭 «Мы выиграем все в следующем сезоне».
💭 «Очень нужен левый защитник».
💭 «Нужно уже думать об игре».