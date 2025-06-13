Помните Фреда? Он может вернуться в АПЛ!

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред может вернуться в английскую Премьер-лигу! Есть претендент.

Бразилец покинул «Юнайтед» летом 2023-го, чтобы присоединиться к «Фенербахче». С тех пор у Фреда больше 80 матчей за новый клуб, которым, к слову, руководит Жозе Моуринью – экс-наставник «манкунианцев».

Но будущее бразильца в турецкой команде под вопросом – Моуринью хочет трансферы. А для этого нужны продажи.

Турецкое издание Sozcu Spor сообщает, что «Фенер» готов отпустить Фреда за 15 миллионов фунтов стерлингов уже летом. И столь «низкая» цена привлекла «Эвертон», намеревающийся серьезно укрепить состав.

А кто тренирует «Эвертон»? Дэвид Мойес – бывший наставник «МЮ».