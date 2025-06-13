«Мы живем в симуляции». Итальянцам страшно от новостей о возможном назначении Гаттузо в сборную 🤌🏻🫠

Дженнаро Гаттузо близок к назначению в сборную Италии! Вы в шоке? Все в шоке!

Давайте без лишних слов подробнее изучим реакцию итальянцев в соцсетях.

💭 «Отличная новость. Италию отжарят на чемпионате мира».

💭 «Ух ты, Гаттузо в сборной Италии? Это смелый шаг! Посмотрим, сможет ли он привнести свою огненную страсть в команду!»

💭 «Либо Италия выиграет чемпионат мира, либо Гаттузо казнит всех игроков. Третьего не дано».

💭 «Какого хрена? Теперь все будет еще в 10 раз хуже».

💭 «Теперь я очень обеспокоен будущим сборной».

💭 «Мы живем в симуляции».

💭 «Третий подряд ЧМ без Италии».

💭 «Будем как «Милан».

💭 «У нас подрастает поколение, которое вообще не увидит Италию на ЧМ».