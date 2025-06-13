😲 «Спасибо за ваш 1000-дневный испанский спринт!» Duolingo раскрыл секрет Трента

Соцсети восхищены навыками Трента Александер-Арнолда в испанском языке. Многие отмечают, что англичанина легко спутать с носителями языка.

Знаете популярное приложение для упражнений в изучении языка Duolingo? Они раскрыли секрет Трента:

«Спасибо за ваш 1000-дневный испанский спринт!»

Если это правда, то… Трент 1000 дней подряд заходил в приложение для практики испанского…

Фанаты в шоке.

💭 «Представьте лицо Диаса и Нуньеса».

💭 «Видимо, он готовился к этому целую вечность».

💭 «Он начал брать уроки испанского языка в прошлом году, а они думали, что он останется в «Ливерпуле».

💭 «Это круто… Теперь он поймет, что его товарищи по команде кричат на него, когда он снова оставит своего игрока позади».

💭 «Великолепная работа, Трент».