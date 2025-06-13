Варди назвал самого сложного защитника АПЛ в своей карьере. 6 матчей = 0 голов 😫

Джейми Варди вроде и закончил в АПЛ, а внимание к его персоне лишь нарастает.

Легенду «Лестера» попросили назвать самого сложного защитника, с которым ему довелось встретиться на полях английской Премьер-лиги.

«Против Компани было ужасно сложно играть. Он был пугающим, честно говоря. Скорость, мощь, понимание игры, позиционный футбол – все. Если ты возле него, то он просто заберет мяч», – объяснил англичанин.

Отметим, что Варди шесть раз играл против Венсана Компани, проведя с ним на поле в общей сложности 403 минуты. Пять матчей закончились победой «Сити» Компани, и также бельгиец одолел англичанина в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Джейми ни разу не поразил ворота, когда Компани был на поле.