Louis Vuitton и «Реал Мадрид» объединяют усилия: гиганты из мира футбола и моды объявили о сотрудничестве

«Реал Мадрид» официально объявил о подписании многолетнего контракта с Louis Vuitton – теперь французский люксовый бренд будет одевать мужскую и женскую футбольную и баскетбольную команды во время поездок и официальных мероприятий.

«В «Мадриде» совершенство - это способ оставаться на вершине. Та же философия определяет такой знаковый бренд в индустрии моды, как Louis Vuitton. Бренд и клуб разделяют не только ответственность за создание прочного наследия, но и цель вдохновлять мир за пределами наших отраслей», – заявил Эмилио Бутрагеньо.

Спортсмены будут носить одежду, обувь, аксессуары и багаж, отличающиеся вневременным стилем и изготовленные из материалов, сочетающих в себе комфорт и элегантность.



