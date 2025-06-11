Артета заинтересован в Родриго, но бразилец уже дал ответ Хаби Алонсо

Тренер «Арсенала» Микель Артета в восторге от Родриго из «Реала», он считает, что бразильский нападающий добьется успеха на «Эмирейтс».

По словам источников, Артета внимательно изучил игру Родриго и убежден, что он станет суперзвездой в «Арсенале». «Канониры» включили Родриго в свой летний шорт-лист.

Однако сначала Родриго должен выразить желание покинуть «Реал Мадрид» и убедить нового тренера Хаби Алонсо отпустить его.

Футболист развеял все слухи о своем будущем, опубликовав историю в Instagram с подписью «Счастлив» со смайликом и белым эмодзи в виде сердечка, сопроводив ее фотографией себя на тренировке «Реала».