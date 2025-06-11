«Ты слишком много болтаешь!». Лионель Месси критикует Хамеса Родригеса в матче Аргентина-Колумбия

Аргентина сыграла вничью 1:1 с Колумбией. В напряженном матче Энцо Фернандес был удален, а Месси обменялся репликами с Хамесом Родригесом.

По данным TyC Sports, капитан сборной Аргентины был возмущен недавними комментариями Родригеса о финале Кубка Америки 2024 года, когда звезда Колумбии сказал: «Мы отлично провели Кубок Америки. Очевидно, мы хотели титул, но мы не выиграли из-за внешних факторов. Судья был более благосклонен к Аргентине. Он не назначил нам пенальти. Для меня это был явный пенальти».

Во время прошедшего отборочного матча на чемпионат мира Месси обратился к Хамесу: «Ты сказал, что нам помогли в финале. Ты слишком много болтаешь».

Хамес ответил: «Я ничего не говорил».

Капитана сборной Аргентины спросили об инциденте после игры, но он сказал только: «То, что было на поле, остается на поле».