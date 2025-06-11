Джорджина блистает на красной дорожке в честь 10-летия Netflix España : девушка выбрала украшения, стоимостью больше 1 млн долларов

Спустя несколько дней после того, как 31-летняя Джорджина Родригес подтвердила, что четвертого сезона ее шоу Netflix «Soy Georgina» не будет, давняя спутница Криштиану Роналду украсила ковровую дорожку мероприятия в честь десятилетия испанской платформы.

Придерживаясь политики черного дресс-кода, Джио продемонстрировала свою любовь к роскоши и аксессуарам с помощью часов Chopard Heure Du Diamant, которые продаются стоят около 180 000 долларов. Она также надела огромное бриллиантовое обручальное кольцо, цена которого превышает 1 миллион долларов.

«Центральный камень изумрудной огранки определенно весит более 10 карат (возможно, более 15 карат!) и, скорее всего, оправлен в платину», — несколько месяцев назад эксклюзивно рассказала BRIDES Эмили Штраус, основательница EF Collection, бренда ювелирных изделий из Лос-Анджелеса.

«Я предполагаю, что кольцо стоит намного больше миллиона долларов, но, не зная точно, сколько оно весит, трудно сказать», — заявила она.

Несмотря на то, что Джио заработала более 30 миллионов долларов за первые 3 сезона, она уже заявила, что не планирует возобновлять свое реалити-шоу на Netflix.

«Реалити-шоу стало одним из самых важных профессиональных опытов. Однако на данный момент я не планирую его продолжать», — заявила Джорджина в интервью Vogue Arabia.