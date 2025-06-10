«Я припарковал свою задницу за столом с Руни, Милнером и Хартом». Варди рассказал о первом обеде в составе сборной Англии 😆

Джейми Варди вспомнил дебют в сборной Англии и назвал игрока, удивившего его сильнее всего в составе национальной команды.

Не будем скрывать – дело не в футболе. И это был не Харри Магуайр.

7 июня 2015 года Варди заменил Руни в матче со сборной Ирландии. А в 2016-м рассказал в своей книге, что испытал в то время:

«Я не мог представить себе шанс стать профессионалом в возрасте 24 лет.

Помню, как положил еду в тарелку в столовой и пошел искать обеденный стол. Как новичок сборной, я был не очень уверен в себе. Не знал, где сесть. В конце концов, я просто решил: «Да прям сюда». Я припарковал свою задницу за столом с Джеймсом Милнером, Филом Ягелкой, Джо Хартом, Уэйном Руни, Гэри Кэхиллом и Томом Хитоном.

Очевидно, что вы понятия не имеете, чего ожидать в такой ситуации. На клубном уровне я слышал, что в некоторых командах есть ребята с увеличенным эго, но в составе сборной Англии этого не было.

За столом звучали шутки, пока мы ели. Было невероятно круто, все смеялись и шутили. Это даже застало меня врасплох. Я думал, что все будет действительно формально.

Без сомнения, Милнер – один из самых смешных парней, которых я когда-либо встречал. Это тот же человек, у которого есть фальшивый аккаунт в твиттере под названием «Скучный Джеймс Милнер».