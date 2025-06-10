«Он убедил меня опустить его на пятую строчку». Испанский журналист обсудил Субименди с Анри

Лето только началось, а Мартин Субименди уже близок к званию главного разочарования фанатов «Арсенала».

Хавбек «Сосьедада», по многочисленным слухам, предпочитает мадридский «Реал» лондонскому клубу.

Испанский футбольный эксперт Гильермо Балага поделился мнением о полузащитнике, а также поведал о разговоре на эту тему с Тьерри Анри.

«Помню восторженную реакцию англичан, когда они узнали, что Родри не сыграет против них в финале Евро. Я тогда подумал: «Подождите, к вам идет Субименди!»

Я обсуждал его с Тьерри Анри. Я включил Мартина в топ-3 игроков на этой позиции, но Тьерри убедил меня опустить его на пятую строчку. Но в любом случае он очень-очень хорош. Он пасует просто, но очень умно. Почти никогда не теряет мяч и очень хорошо читает игру, будучи не самым быстрым полузащитником».