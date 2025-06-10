Римские каникулы: Гарначо устроил перезагрузку на фоне слухов об уходе из «МЮ»

Карьера Алехандро Гарначо на «Олд Траффорд», похоже, подошла к концу поскольку Рубен Аморим сказал ему найти новый клуб.

Гарначо был вне себя от злости после того, как его посадили на скамейку запасных в финале Лиги Европы в прошлом месяце.

20-летний игрок выглядел подавленным во время провального тура «красных дьяволов» по ​​Азии после окончания сезона.

Бывший обладатель премии Пушкаша вылетел в Рим со своей девушкой Евой Гарсией для столь необходимого отдыха и восстановления сил.

Гарсия опубликовала множество снимков пары, наслаждающейся итальянской столицей с их маленьким сыном Энцо.