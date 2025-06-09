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Недовольны Тчуамени? Подумайте еще раз, ведь он лучший в топ-5 по одному важному параметру 💪

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Сколько критики получил в прошедшем сезоне Орельен Тчуамени? Вопрос риторический.

А между прочим у хавбека «Реала» лучший процент выигранных единоборств среди всех полузащитников топ-5 лиг. С большим запасом.

◉ 65,94% — Орельен Тчуамени

◎ 61,83% — Каземиро

◎ 60,61% — Амаду Онана

◎ 60,00% — Френки де Джонг

◎ 59,94% — Дани Парехо

Что теперь скажете?

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