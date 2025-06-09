Недовольны Тчуамени? Подумайте еще раз, ведь он лучший в топ-5 по одному важному параметру 💪
Сколько критики получил в прошедшем сезоне Орельен Тчуамени? Вопрос риторический.
А между прочим у хавбека «Реала» лучший процент выигранных единоборств среди всех полузащитников топ-5 лиг. С большим запасом.
◉ 65,94% — Орельен Тчуамени
◎ 61,83% — Каземиро
◎ 60,61% — Амаду Онана
◎ 60,00% — Френки де Джонг
◎ 59,94% — Дани Парехо
Что теперь скажете?
Так что, ни о чём эта статистика не говорит.
Более того, её можно перевернуть с ног наголову, сравнив показатели Тчуамени с показателями центральных защитников и сделав вывод, что на позиции защитника у Тчуамени один из худших процентов выигранных единоборств.
На самом деле, для полузащитников эта статистика говорит только о том, насколько полузащитник оборонительным является и как часто играет ситуативного защитника. Т.е. его роль в построении игры команды в эту метрику вносит больший вклад, чем непосредственно его умение вести единоборства.
На его позиции, думаю, первостепенный навык это правильные позиции и чтение игры.
Он может хоть 100% единоборств выигрывать, но зачем, если он борется не там, где надо?)