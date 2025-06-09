💥 И понеслась! «1 World Cup» – тренд соцсетей. Нужно объяснять почему? 😩

Сборная Португалии во второй раз выиграла Лигу наций. В решающем матче повержена Испания.

Криштиану Роналду сравнял счет, но в серии пенальти участия не принял. А вот трофею он был очень рад. Кажется, что он ждал его больше всех остальных.

В соцсетях начался ад: безудержное восхваление Криштиану против неуместных сравнений с Лионелем Месси.

Сложно поверить, но этому бреду быстро нашелся тренд – «1 world cup» .

💭 «Приготовьтесь услышать глупую херню, будто две Лиги наций – круче, чем один Кубок мира».

💭 «Забавный факт: У Фернандеша больше трофеев со сборной, чем у Бускетса».

💭 «Две Лиги наций круче, чем один Кубок мира. Дебаты о лучшем в истории вернулись!»

💭 «Что касается Ламина Ямаля: Я понимаю, что победа в Лиге наций помогла бы ему с «Золотым мячом», но Роналду, вероятно, без иронии думает, что этот трофей компенсирует тот факт, что у Месси есть Кубок мира».

💭 «Жизнь Роналду после победы в Лиге наций».

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