💥 И понеслась! «1 World Cup» – тренд соцсетей. Нужно объяснять почему? 😩
Сборная Португалии во второй раз выиграла Лигу наций. В решающем матче повержена Испания.
Криштиану Роналду сравнял счет, но в серии пенальти участия не принял. А вот трофею он был очень рад. Кажется, что он ждал его больше всех остальных.
В соцсетях начался ад: безудержное восхваление Криштиану против неуместных сравнений с Лионелем Месси.
Сложно поверить, но этому бреду быстро нашелся тренд – «1 world cup».
💭 «Приготовьтесь услышать глупую херню, будто две Лиги наций – круче, чем один Кубок мира».
💭 «Забавный факт: У Фернандеша больше трофеев со сборной, чем у Бускетса».
💭 «Две Лиги наций круче, чем один Кубок мира. Дебаты о лучшем в истории вернулись!»
💭 «Что касается Ламина Ямаля: Я понимаю, что победа в Лиге наций помогла бы ему с «Золотым мячом», но Роналду, вероятно, без иронии думает, что этот трофей компенсирует тот факт, что у Месси есть Кубок мира».
💭 «Жизнь Роналду после победы в Лиге наций».
Вы сами платите за интернет.
Но даже люди не в себе должны понимать что ЧМ - вершина, турнир миллиардов, который не имеет равных по масштабу, влиянию, аудитории и исторической ценности.
Понятно что это главная боль поклонников португальца, но ребят, смешно)
Лига наций😆, это даже не чемпионство. Это просто второсортный турнир который не дает ни звезды на футболку сборной, ни статуса Чемпиона, ни величия, ничего.
Но все же отчасти понять фанатов роналду можно) Кумир без трофеев с 21 года, на больших турнирах крах и провал.
Это травмирует психику, отсюда и не совсем адекватное восприятие турнира, который заменил товарищеские игры.
Даже жаль их если честно)