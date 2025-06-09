Португальцы дважды чуть не уронили трофей Лиги наций. Даже Роналду еле удержал

Празднование победы сборной Португалии в Лиге наций чуть не обернулось курьезом.

После вручения трофея Криштиану Роналду едва не оказался в неловкой ситуации — его выражение лица при получении кубка от Александера Чеферина уже разлетелось по соцсетям. Еще чуть-чуть — и кубок упал бы.

Позже трофей оказался в руках Витиньи. Полузащитник «ПСЖ» с таким энтузиазмом пытался выхватить его у вратаря, что чуть не уронил. К счастью, рядом были партнеры — подстраховали в последний момент.

В дальнейшем игроки стали обращаться с трофеем осторожнее. Представить только, как бы выглядел Роберто Мартинес, если бы его второй титул в карьере — и первый со сборной — разбился прямо на глазах.