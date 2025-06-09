Слили новую форму «Барселоны». Nike вдохновился комплектом «Лейкерс»
«Барселона» готовится к старту предсезонки 2025 года — и вместе с ней ждет новую форму. В сеть уже попали изображения выездного комплекта на сезон-2025/26.
Nike кардинально изменил стиль по сравнению с черным комплектом прошлого года. Новый дизайн вдохновлен формой баскетбольного клуба «Лейкерс».
Основной цвет — ярко-желтый с золотым оттенком. В отделке — черные и фиолетовые акценты. Воротник выполнен в стиле классических майк НБА.
Официальная презентация ожидается в июле или августе — к американскому туру команды перед началом сезона.
В худой котомк поклав ржаное хлебо,
Я ухожу туда, где птичья звон.
И вижу над собою синий небо,
Косматый облак и высокий крон.
Я дома здесь. Я здесь пришел не в гости.
Снимаю кепк, одетый набекрень.
Веселый птичк, помахивая хвостик,
Высвистывает мой стихотворень.
Зеленый травк ложится под ногами,
И сам к бумаге тянется рука.
И я шепчу дрожащие губами:
«Велик могучим русский языка!»