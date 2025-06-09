Слили новую форму «Барселоны». Nike вдохновился комплектом «Лейкерс»

«Барселона» готовится к старту предсезонки 2025 года — и вместе с ней ждет новую форму. В сеть уже попали изображения выездного комплекта на сезон-2025/26.

Nike кардинально изменил стиль по сравнению с черным комплектом прошлого года. Новый дизайн вдохновлен формой баскетбольного клуба «Лейкерс».

Основной цвет — ярко-желтый с золотым оттенком. В отделке — черные и фиолетовые акценты. Воротник выполнен в стиле классических майк НБА.

Официальная презентация ожидается в июле или августе — к американскому туру команды перед началом сезона.