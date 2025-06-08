😳 «Мое мнение не имеет большого значения, потому что оно не совпало с итогами прошлой награды». Мбаппе надоели вопросы о «Золотом мяче»
Килиана Мбаппе снова спросили про «Золотой мяч». И, похоже, не зря.
В прошлый раз нападающий мадридского «Реала» дал ожидаемый ответ, выбрав своим фаворитом соотечественника – Усмана Дембеле.
А теперь уже интереснее.
«Я не вручаю награду. У меня есть мнение, но оно не имеет большого значения, потому что оно не совпало с итогами прошлого «Золотого мяча». В конце концов, есть 100 журналистов, которые голосуют и решают.
Единственная награда, на которую я могу повлиять, это «Золотая бутса», потому что она зависит от моих ног», – объяснил Килиан.
А какое же мнение было у Мбаппе в прошлый раз?
Даже не будучи лучшим игроком)
А какое же мнение было у Мбаппе в прошлый раз? 🗿🗿🗿