😳 Куда собрался Осимхен? Он отказался от €45 млн в год из Саудовской Аравии! 💣

Виктор Осимхен определенно что-то задумал.

Лучший бомбардир чемпионата Турции, права на которого принадлежат «Наполи», явно ждет «предложение мечты». И дело, кажется, не в деньгах. Иначе…

Если верить Calciomercato, то «Аль-Хилаль» сделал три предложения нигерийцу: на €30 млн в год, на €35 млн и на €45 млн. И он отверг все. Несмотря на договоренность саудовского клуба с «Наполи» о трансфере за €75 млн.

Параллельно оформить Осимхена не теряет надежд и «Галатасарай». Также есть вариант с возвращением в Серию А – но не в «Наполи».

Наиболее вероятные варианты по-прежнему в АПЛ – «Арсенал» и «Ливерпуль». Но надежной информации по поводу интереса этих клубов до сих пор нет.

Есть мысли?