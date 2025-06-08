😩 «Он играл солидно». Тебас вновь всех бесит – он всерьез видит игрока «Реала» претендентом на «Золотой мяч» и говорит о клубном ЧМ 😡

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас вновь рассуждает о будущих итогах «Золотого мяча».

«Рафинья находится на том же уровне, что и Ламин Ямаль, но бывают моменты, когда нужно кого-то выделить. Важная вещь в Ямале – это то, что он показывает, как доморощенные игроки, такие как Лео Месси, могут стать звездами мирового класса. Ему еще предстоит пройти долгий путь, чтобы зарекомендовать себя настоящей звездой, но на сегодняшний день он один из лучших в мире.

Сезон для Винисиуса также еще не закончился. Для многих игроков еще не все потеряно. Впереди клубный чемпионат мира. Начало сезона было хорошим. Может быть, не на уровне прошлого года, когда все ожидали, что он выиграет «Золотой мяч», но он играл солидно», – сказал Тебас.

Ну что тут комментировать. Обратимся к реакциям соцсетей.

💭 «У него какая-то жуткая одержимость этим парнем».

💭 «У Вини есть нюдсы этого мужика?»

💭 «Все и везде говорят о Ямале, но он про Винисиуса».

💭 «Представьте, что такой человек станет президентом Ла Лиги. А…»

Как быть?