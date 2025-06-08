🤓 Пять лет назад Эдди Хау 10 минут объяснял на ютубе, чем так крут «Челси» Конте. И отдельно отметил одного игрока

Помните «Челси» Антонио Конте?

Итальянец пришел в лондонский клуб после худшего сезона за 20 лет. И выиграл АПЛ – сходу. Беспощадно и жестоко.

В сезоне-2016/17 «Челси» набрал 93 очка. В последующие восемь лет им не давались даже 75. Так в чем секрет Конте? Эдди Хау объяснил все сложности еще пять лет назад.

«Когда мы играли против них, то всегда имели большие проблемы с Эденом Азаром. В игре против нас (тогда Хау тренировал «Борнмут») они использовали его на позиции ложной девятки, хотя мы ждали его слева. Но это не многое изменило.

Главное – разобраться с системой. У них были мощные фланги, там прекрасно играл Алонсо. Педро играл ближе к центру. Было сложно лишить их мяча. Им нравится играть на флангах. Нам нужен был мяч, чтобы создать им проблемы.

Нам приходилось быть смелыми и убедить себя, что атака – лучшая форма защиты.

«Челси» под руководством Конте – одни из новаторов лиги. Это был тактический вызов для любого. Они были очень хороши в обороне со своими пятью защитниками. Хорошо переходили из обороны в атаку и меняли темп. У них был Азар – игрок мирового класса, который выиграл для «Челси» много матчей. Я многому научился в этих играх», – объяснил Хау.

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