🎲 Азарт – секрет успеха «Баварии». Они беспощадны даже на тренировках
Как «Бавария» меняет лидеров и тренеров, но всегда доминирует? Дело не в магии, а в отношении к делу.
Хавбеки мюнхенцев Йозуа Киммих и Леон Горетцка ярко это доказывают. Так эти парни веселятся.
В соцсетях отметили навыки Киммиха.
💭 «Представьте, что вы в этом отеле».
💭 «Забавно, но именно так они играют и на поле. Киммих бегает повсюду, пытаясь достать мяч, а Горетцка просто остается впереди и ждет, будто он нападающий»
💭 «У Киммиха высокий игровой IQ».
💭 «Здесь Йозуа вообще нельзя переиграть».
💭 «Эти парни не могли проиграть Португалии».