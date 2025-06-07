🎲 Азарт – секрет успеха «Баварии». Они беспощадны даже на тренировках

Как «Бавария» меняет лидеров и тренеров, но всегда доминирует? Дело не в магии, а в отношении к делу.

Хавбеки мюнхенцев Йозуа Киммих и Леон Горетцка ярко это доказывают. Так эти парни веселятся.

В соцсетях отметили навыки Киммиха.

💭 «Представьте, что вы в этом отеле».

💭 «Забавно, но именно так они играют и на поле. Киммих бегает повсюду, пытаясь достать мяч, а Горетцка просто остается впереди и ждет, будто он нападающий»

💭 «У Киммиха высокий игровой IQ».

💭 «Здесь Йозуа вообще нельзя переиграть».

💭 «Эти парни не могли проиграть Португалии».