«Они подросли». У «Ромы» новый логотип – всем нравится. По одной причине 😏
«Рома» решила обновить логотип. Состарив его.
«Мы с гордостью объявляем о постепенном возвращении исторического названия ASR и символа, который воплощает душу этого клуба», – сказано в официальном заявлении.
Соцсети оценили, но причина… так себе.
«Они подросли».
«Гораздо лучше, чем раньше».
«Теперь они выросли».
«Как мы можем быть против?»
«Думаю, что у них какой-то кризис идентичности».
«Вау, мне нравится, когда клубы возвращаются к своим корням».
«Местами неплохо».