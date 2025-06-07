«Они подросли». У «Ромы» новый логотип – всем нравится. По одной причине 😏

«Рома» решила обновить логотип. Состарив его.

«Мы с гордостью объявляем о постепенном возвращении исторического названия ASR и символа, который воплощает душу этого клуба», – сказано в официальном заявлении.

Соцсети оценили, но причина… так себе.

«Они подросли».

«Гораздо лучше, чем раньше».

«Теперь они выросли».

«Как мы можем быть против?»

«Думаю, что у них какой-то кризис идентичности».

«Вау, мне нравится, когда клубы возвращаются к своим корням».

«Местами неплохо».