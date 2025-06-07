😳 Фердинанд шокировал мнением о фаворитах «Золотого мяча» – он поставил игрока АПЛ вышел Дембеле. И это не Салах 😱

Рио Фердинанд выделился уже привычным образом – пошел против всех. Кажется, и логики.

Экс-игрока «Манчестер Юнайтед» попросили выбрать обладателя «Золотого мяча», поочередно называя лучшего игрока из двух в формате плей-офф. В общем, здесь достаточно и картинки.

Есть претензии.

💭 «Мбаппе выше Салаха? Это в каком мире?»

💭 «Рио, сколько тебе заплатили?»

💭 «Он болен».

💭 «Нет мира, в котором Мбаппе был бы даже близок к Салаху в этом сезоне. Какой идиот».

💭 «Он просто ничего не знает о футболе».

💭 «Холанд? А не Дембеле?»

Ну умеет Рио хайповать.