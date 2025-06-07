😳 Фердинанд шокировал мнением о фаворитах «Золотого мяча» – он поставил игрока АПЛ вышел Дембеле. И это не Салах 😱
Рио Фердинанд выделился уже привычным образом – пошел против всех. Кажется, и логики.
Экс-игрока «Манчестер Юнайтед» попросили выбрать обладателя «Золотого мяча», поочередно называя лучшего игрока из двух в формате плей-офф. В общем, здесь достаточно и картинки.
Есть претензии.
💭 «Мбаппе выше Салаха? Это в каком мире?»
💭 «Рио, сколько тебе заплатили?»
💭 «Он болен».
💭 «Нет мира, в котором Мбаппе был бы даже близок к Салаху в этом сезоне. Какой идиот».
💭 «Он просто ничего не знает о футболе».
💭 «Холанд? А не Дембеле?»
Ну умеет Рио хайповать.
Резонно, не?
В ответке против Интера у него 20 попыток дриблинга и 14 из них успешные
Где ты одну насчитал?