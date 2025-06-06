Сэр Дэвид: Бекхэм будет удостоен рыцарского звания

Дэвид Бекхэм будет удостоен рыцарского звания.

Со следующей неделе к 50-летнему футболисту нужно будет обращаться «сэр», а к его супруге Виктории – «леди».

Бывшая звезда сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» годами мечтал о рыцарском звании.

Эта новость также принесет радость семье Бекхэмов на фоне разногласий со старшим сыном Бруклином и его женой Николой Пельтц. Политики и коллеги-звезды спорта годами призывали присвоить экс-футболисту рыцарское звание.

Отец четверых детей, не только провел 115 матчей за сборную Англии, он активно занимается благотворительностью, а также дружит с королевской семьей.