Сэр Дэвид: Бекхэм будет удостоен рыцарского звания
Дэвид Бекхэм будет удостоен рыцарского звания.
Со следующей неделе к 50-летнему футболисту нужно будет обращаться «сэр», а к его супруге Виктории – «леди».
Бывшая звезда сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» годами мечтал о рыцарском звании.
Эта новость также принесет радость семье Бекхэмов на фоне разногласий со старшим сыном Бруклином и его женой Николой Пельтц. Политики и коллеги-звезды спорта годами призывали присвоить экс-футболисту рыцарское звание.
Отец четверых детей, не только провел 115 матчей за сборную Англии, он активно занимается благотворительностью, а также дружит с королевской семьей.