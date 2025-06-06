«Аль-Хильяль» объявил о назначении Индзаги, допустив забавную ошибку в видеоролике

Бывший тренер «Интера» Симоне Индзаги покинул гранд Серии А после провала в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» и вторым местом в чемпионате Италии.

Долго Индзаги без работы сидеть не пришлось — саудовский гигант «Аль-Хильяль» объявил о его назначении на пост главного тренера команды.

Клуб подготовил стильный видеоролик в честь назначения нового специалиста, но произошла небольшая загвоздка. В видео закадровый голос комментатора кричит: «Индзаги!». Это аудиозапись с финала Лиги чемпионов 2007 года, когда гол в ворота «Ливерпуля» забил Филиппо Индзаги — брат Симоне.