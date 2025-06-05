Криштину Роналду побил собственный рекорд! Месси существенно отстает

Криштину Роналду бьет рекорды….Криштиану Роналду. 40-летний форвард сборной Португалии забил победный гол в полуфинале Лиги наций против Германии (2:1) в Мюнхене.

Для CR7 937-й гол в карьере и 137 мячей были забиты в составе португальцев. Он рекордсмен по голам за национальные сборные.

Вторым по этому показателю идет Лионель Месси со 112 мячами за сборную Аргентины.

В финале Лиги наций Португалия 8 июня встретится с победителем пары Испания – Франция.