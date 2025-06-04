❗ «Барселона» намерена избавиться от восьми футболистов этим летом

Испанская газета SPORT сообщает, что «Барселона» близка к подписанию голкипера «Эспаньола» Жоана Гарсии.

Но и это не все. Каталонцы намерены серьезно очистить команду от «ненужных» контрактов.

По некоторым из них у Деку уже есть прогресс. Срочные кандидаты на выход – Ансу Фати и Клеман Лангле. «Барса» хочет избавиться от футболистов уже в ближайшие дни.

Фати, вероятнее всего, ждет аренда в «Монако» с возможностью выкупа в размере 12 миллионов евро. Также «Барса» сохранит приоритетное право обратного выкупа. Лангле может покинуть клуб на правах свободного агента, если согласится на обоюдный разрыв контракта, который позволит ему присоединиться к «Атлетико».

«Барселона» также решила, что Пау Виктор и Пабло Торре должны покинуть клуб, чтобы получить больше игрового времени.

Ориоль Ромеу, скорее всего, перейдет в «Жирону». Иньяки Пенья покинет клуб после прихода Гарсии. Им интересуется «Валенсия».

Также «Барселона» хочет продать несколько молодых игроков, которые не входят в планы клуба. Общий доход может составить около 30 миллионов евро и, что очень важно, позволит сэкономить примерно 20 миллионов евро в расходах на зарплаты.