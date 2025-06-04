Эрнандес все-таки может уехать в Испанию! Но не в «Реал»...
Тео Эрнандес близок к уходу из «Милана».
Фабрицио Романо пишет, что французский защитник может переехать в Мадрид. Но, что самое удивительное, не в «Реал».
Да, «Атлетико» хочет оформить подписание Эрнандеса. Но это будет сложно.
Маловероятно, что мадридцы выплатят «Милану» €30-35 млн. Кроме того, сам Тео пока не заявлял о желании перейти в «Атлетико».
Реакция фанатов.
💭 «Почему «Реал Мадрид» не пойдет за ним? Разве им не нужен левый защитник?»
💭 «Отличный вариант для «МЮ».
💭 «Многовато за него».
💭 «Отличная сделка».
💭 «Почему ни один топ-клуб не заплатит за него эти деньги? Он же один из лучших на своей позиции».