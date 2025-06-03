Джорджина Родригес похвасталась новым домом в Испании

Джорджина Родригес поделилась со 66 миллионами подписчиков в Instagram мини-экскурсией по своему новому шикарному дому, который, как говорят, находится в Испании.

Несколько месяцев назад невеста Криштиану Роналду сообщила, что купила новую недвижимость в Астурии, где живет ее сестра.

«Мой новый актив», — написала она в октябре прошлого года, позируя с ключами от своего приобретения, вскоре после того, как ее коллекция духов была распродана.

Новый дом Джорджины теперь пополнит ее ряд долгосрочных инвестиций.