Маркус Рэшфорд наслаждался отпуском в Сен-Тропе в компании загадочной блондинки

Маркус Рэшфорд был замечен греющимся на солнце в ​​Сен-Тропе с загадочной блондинкой.

27-летний Рэшфорд выглядел расслабленным на Французской Ривьере. Он привлек внимание окружающих ярким нарядом Louis Vuitton, отдыхая с друзьями на роскошной лодке.

Выпускник академии «Красных дьяволов» был отправлен в аренду в «Астон Виллу» Рубеном Аморимом в январе. Его отношения с тренером испортились после того, как Маркус признался, что хочет «новый вызов». Рэшфорд проявил себя в «Астон Вилле», забив четыре гола в 17 играх, прежде чем травма подколенного сухожилия прервала его сезон.