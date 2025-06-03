Маркус Рэшфорд наслаждался отпуском в Сен-Тропе в компании загадочной блондинки
Маркус Рэшфорд был замечен греющимся на солнце в Сен-Тропе с загадочной блондинкой.
27-летний Рэшфорд выглядел расслабленным на Французской Ривьере. Он привлек внимание окружающих ярким нарядом Louis Vuitton, отдыхая с друзьями на роскошной лодке.
Выпускник академии «Красных дьяволов» был отправлен в аренду в «Астон Виллу» Рубеном Аморимом в январе. Его отношения с тренером испортились после того, как Маркус признался, что хочет «новый вызов». Рэшфорд проявил себя в «Астон Вилле», забив четыре гола в 17 играх, прежде чем травма подколенного сухожилия прервала его сезон.
- Чего? Почему?
- Хз, на спортсе статья вышла
По клубам гоняет, в луивитоне и цацках улыбается
Зато на поле пешеход и с недовольной мордой все время…
Наверное на случай, если ему поступит звонок из Манчестера о разрыве контракта, он мог бы все эти цацки что есть на нем продать и жить на эти деньги