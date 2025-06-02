😯 Футбол по-турецки: тренеру «Кайсериспора» Якировичу прилетел с трибун стакан в плечо – а потом еще и красная карточка 😡

Когда вам предложат возглавить один из турецких клубов, подумайте несколько раз.

Босниец Сергей Якирович (возможно, будущий тренер московского «Динамо») определенно на секунду задумался о своем выборе.

Его «Кайсериспор» проиграл «Самсунспору» в заключительном матче чемпионата Турции, но это не так уж и важно. Есть и другой повод.

Злые фанаты хозяев кидали в тренера бутылки и стаканы с водой – один «снайпер» попал, после чего мокрый, но стойкий Якирович похлопал трибунам.

Что сделал арбитр? Показал ему вторую желтую и красную карточки.

Кстати, это последний матч Якировича в клубе. Впрочем, неудивительно.