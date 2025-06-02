😳 Ямаль тоненько намекнул, что должен получить «Золотой мяч»

У кого еще спросить про «Золотой мяч»? Ну точно! У Ламина Ямаля!

Как и положено нападающему, юный испанец начал ответ на вопрос с такого же вопроса:

«Если бы вы могли проголосовать за награду «Золотой мяч», какой бы вы сделали выбор – лучший игрок года или тот, кто выиграл определенный матч?

Да, пусть та игра была важна. Но награда присуждается лучшему игроку за весь год.

Каждый видит это по-своему. Независимо от важности отдельного матча, я бы проголосовал за лучшего игрока года. Потому что если в каком-то матче что-то пойдет не так, как хочу я или Дембеле, то что? Голосовать за кого-то другого?

Я из тех людей, которые голосуют за лучшего игрока за весь год. Но если люди хотят забыть все ради одной игры, что ж… тогда давайте сыграем в нее».

И что же он хочет сказать?