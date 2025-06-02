Роберто Карлос дал Тренту первый урок испанского

Трент Александр-Арнольд был на мероприятии Формулы-1 с товарищами по сборной Англии, которая находится в Испании перед субботним отборочным матчем чемпионата мира против Андорры. Скоро защитник будет жить в Испании на постоянной основе после подписания контракта с «Реалом», и легенда клуба Роберто Карлос воспользовался возможностью помочь ему выучить язык.

В сеть попало видео, где Карлос рассказывал Тренту об основных испанских словах, которые тот должен был выучить: «Доброе утро, доброй ночи, друг... и это все».

Роберто Карлос — легендарный левый защитник «Реала», сыгравший в 527 матчах с 1996 по 2007 год. Теперь он помогает будущей звезде клуба Тренту Александру-Арнольду, который присоединится к команде перед Клубным чемпионатом мира, который начнется в конце этого месяца.