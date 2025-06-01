😴🏆 Пока нам снился «ПСЖ» Сафонова: Месси оформил 2+2 в МЛС – и посмотрите на эти голевые 🤯

Лионель Месси захотел отвлечь любителей футбола от торжеств, посвященных первой в истории победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

И ему удалось. «Интер» и пять голов – пара этой ночи.

«Майами» разгромил «Коламбус Крю» со счетом 5:1. У аргентинца 2+2. Смотрите, какие голевые.

Первый.

Второй.

Может его в другой «Интер»?