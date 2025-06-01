😴🏆 Пока нам снился «ПСЖ» Сафонова: Месси оформил 2+2 в МЛС – и посмотрите на эти голевые 🤯
Лионель Месси захотел отвлечь любителей футбола от торжеств, посвященных первой в истории победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
И ему удалось. «Интер» и пять голов – пара этой ночи.
«Майами» разгромил «Коламбус Крю» со счетом 5:1. У аргентинца 2+2. Смотрите, какие голевые.
Первый.
Второй.
Может его в другой «Интер»?
ЧЕМПИОН МИРА, обладатель 8 ЗМ, 6 ЗБ, 47 трофеев теперь весь счастливый поедет в сборную. Семь месяцев его не было )
Удачи Величайшему в предстоящих матчах.
Наблюдать за его игрой одно удовольствие,да скорости уже давно на те,слаломов былых уже нет 😞 но грация и красота в его игре,всё та же 😎