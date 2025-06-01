🔥 «Никаких сомнений». Теперь Энрике знает, кто должен получить «Золотой мяч» – его убедил финал ЛЧ
«ПСЖ» феерично выиграл Лигу чемпионов. Значит выбираем лучшего игрока сезона из состава победителей? Похоже, что так.
Но здесь и выбирать-то нечего – так уж довелось, что реальный претендент лишь один – Усман Дембеле.
И Луис Энрике полностью поддержал его кандидатуру:
«Я бы отдал «Золотой мяч» мистеру Усману Дембеле.
То, как он защищался сегодня вечером… только за это он достоин награды. Так и надо вести за собой команду. Голы, титулы, лидерство, защита, этот прессинг...
Усман – мой победитель «Золотого мяча». Никаких сомнений».
Даем?
Хвича играл только полгода, Донарумма ошибался.
Дуэ слишком молод.
Лучше Дембеле кандидата нет
Винисиус - 26 голов 11 ассистов
При этом у Дембеле сезон ещё не окончен, впереди ещё КЧМ есть. Поэтому может спокойно перепрыгнуть отметку в 50 голевых действий.
Отрыв от Винисиуса слишком велика, чтобы быть на одном уровне))
P.s об разном уровне чемпионатов писать не надо, ибо даже в ЛЧ Дембеле уделывает Винисиуса.
Дембеле 8 голов 6 ассистов
Винисиус 8 голов 2 ассиста
На КЧМ не будет ни Барсы, ни Ливерпуля. Поэтому Рафинье, Ямалю и Салаху останется лишь наблюдать со стороны.