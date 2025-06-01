🔥 «Никаких сомнений». Теперь Энрике знает, кто должен получить «Золотой мяч» – его убедил финал ЛЧ

«ПСЖ» феерично выиграл Лигу чемпионов. Значит выбираем лучшего игрока сезона из состава победителей? Похоже, что так.

Но здесь и выбирать-то нечего – так уж довелось, что реальный претендент лишь один – Усман Дембеле.

И Луис Энрике полностью поддержал его кандидатуру:

«Я бы отдал «Золотой мяч» мистеру Усману Дембеле.

То, как он защищался сегодня вечером… только за это он достоин награды. Так и надо вести за собой команду. Голы, титулы, лидерство, защита, этот прессинг...

Усман – мой победитель «Золотого мяча». Никаких сомнений».

Даем?